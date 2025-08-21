В Новосибирской области ввели карантин из-за болезни свиней

В Кыштовском, Татарском, Чановском и Северном районах проводится вынужденное выбраковывание поголовья. По данным областного управления ветеринарии, эта мера необходима, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Пока диагноз официально не подтвержден, режим ЧС не вводился, но в районах действуют карантинные ограничения.