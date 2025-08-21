Новые троллейбусы Владивостока не могут полноценно работать без восстановления контактной сети

Коллективное обращение пассажиров опубликовано в telegram-чате главы городского округа Константина Шестакова.
Горожане сообщают мэру, что троллейбусы могут преодолевать маршрут «Улица Адмирала Смирнова — Фуникулёр — Улица Адмирала Смирнова», используя запас автономного хода, только если в салоне не работает система климат-контроля. Это лето во Владивостоке выдалось нетипично жарким, и в новых троллейбусах работают кондиционеры, но водителям приходится отключать их, так как климатическая система потребляет много энергии. Если кондиционер будет работать в салоне на протяжении всего оборотного рейса, то троллейбус может разрядиться, не доехав до контактной сети.
Зиму новые троллейбусы ещё не встречали, но в холодное время года пассажиры ожидают подобной проблемы с отоплением салона — калориферы придётся отключать даже в крепкие морозы, потому что их использование приводит к преждевременной разрядке батарей.
По оценке пассажиров, оптимальное соотношение участков контактной сети и автономного хода на маршруте № 4 — 70/30. Сейчас контактная сеть не охватывает и половины маршрута, поэтому троллейбусы не успевают зарядиться во время движения по улице Русской и работают с «перерывом на обед» — едут на остановку «Завод Варяг», где заряжают батареи до 100%.
В действующем режиме, когда в троллейбусах работают кондиционеры, батареи, по информации пассажиров, нагреваются почти до 50 градусов, что ускоряет их износ. Горожане опасаются, что троллейбусы при такой экстремальной эксплуатации скоро выйдут из строя и маршрут, который позиционируется как решение транспортной проблемы спального микрорайона Снеговая Падь, останется без обслуживания (или с единственным троллейбусом на линии, ожидать которого придётся по часу и более).
Пассажиры просят администрацию Владивостока восстановить контактную сеть от Второй Речки до Голубиной Пади хотя бы поэтапно, чтобы троллейбусы могли работать на линии без перегрузок и простоя. К сожалению, сейчас финансирования на эти цели не предусмотрено, и мэрия пока не может дать точный ответ, когда оно появится.