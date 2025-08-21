Новые троллейбусы Владивостока не могут полноценно работать без восстановления контактной сети

Горожане сообщают мэру, что троллейбусы могут преодолевать маршрут «Улица Адмирала Смирнова — Фуникулёр — Улица Адмирала Смирнова», используя запас автономного хода, только если в салоне не работает система климат-контроля. Это лето во Владивостоке выдалось нетипично жарким, и в новых троллейбусах работают кондиционеры, но водителям приходится отключать их, так как климатическая система потребляет много энергии. Если кондиционер будет работать в салоне на протяжении всего оборотного рейса, то троллейбус может разрядиться, не доехав до контактной сети.