Эксперт Достов предупредил о случайной оплате картой чужих счетов

«Такое возможно, если кто-то пытается оплатить заказ, а вы в этот момент неосторожно слишком близко к терминалу поднесли свою бесконтактную карту. Деньги у вас спишутся, формально это абсолютно валидная, правильная транзакция», — объяснил эксперт.