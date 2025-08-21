Ричмонд
Эксперт Достов предупредил о случайной оплате картой чужих счетов

Средства могут списаться, если карта бесконтактной оплаты окажется в зоне действия терминала.

Источник: Аргументы и факты

Картой бесконтактной оплаты можно случайно оплатить чужой счет, предупредил в разговоре с aif.ru председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

«Такое возможно, если кто-то пытается оплатить заказ, а вы в этот момент неосторожно слишком близко к терминалу поднесли свою бесконтактную карту. Деньги у вас спишутся, формально это абсолютно валидная, правильная транзакция», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что у бесконтактной карты радиус действия небольшой, всего 10 см, но, как и в случае со случайной оплатой улыбкой, технически оплата чужого счета возможна.

По словам Достова, вернуть средства в этом случае можно, если договориться с человеком, чей счет случайно оплатили, или с заведением, через терминал которого прошла оплата.