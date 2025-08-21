Раскрыто, какой вклад нужен для дохода на уровне средней зарплаты в России

Для того чтобы получать доход, сопоставимый со средней зарплатой в России, сейчас необходимо иметь на банковском вкладе около 8,5 миллионов рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игорь Алутин. Об этом пишет РИА Новости.
С начала 2025 года эта сумма выросла на 67% — с примерно 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей без учёта налогов. Если учитывать НДФЛ, то для получения аналогичного дохода потребуется от 9,6 до 9,8 миллиона рублей.
По информации Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в мае составляла 99 422 рубля. Рост необходимой суммы объясняется снижением процентных ставок по вкладам — с 20,95% годовых в январе до 13,98% по состоянию на 18 августа 2025 года.
Игорь Алутин отметил, что несмотря на падение ставок, вклады сохраняют устойчивый спрос и остаются привлекательным инструментом для сохранения доходности выше уровня инфляции. Он также подчеркнул важность диверсификации активов для поддержания стабильного уровня доходов.