Раскрыто, какой вклад нужен для дохода на уровне средней зарплаты в России

Для того чтобы получать доход, сопоставимый со средней зарплатой в России, сейчас необходимо иметь на банковском вкладе около 8,5 миллионов рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игорь Алутин. Об этом пишет РИА Новости.