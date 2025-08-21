В России зафиксировали дефляцию

По данным Минэкономразвития, инфляция в России по состоянию на 18 августа замедлилась до 8,46% в годовом выражении, снизившись с уровня 8,55%, зафиксированного неделей ранее.
В период с 12 по 18 августа отмечено снижение цен на продукты питания в среднем на 0,2%. Особенно заметно подешевела плодоовощная продукция — на 3,7%, тогда как стоимость остальных продовольственных товаров выросла на 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю зафиксирован рост цен на 0,1%. Стоимость услуг, включая туристические, регулируемые и бытовые, также увеличилась, но в меньшей степени — на 0,06%.
Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в России. Согласно прогнозу Банка РФ, к концу 2025 года инфляция снизится до 6−7%.