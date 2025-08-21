Красноярцы тратят в среднем 6000 рублей в месяц на онлайн-покупки

Согласно исследованию Авито Доставки, жители Красноярска демонстрируют растущую активность в сфере онлайн-шопинга.
Ежемесячные расходы на непродовольственные товары в интернете составляют в среднем 6000 рублей, при этом молодежь в возрасте 25−34 лет оказывается самой расходной категорией, тратя почти 8000 рублей.
Ключевые тенденции онлайн-покупок в Красноярске:
Рост популярности: за 2024 год количество заказов с доставкой увеличилось на 53%, а за первое полугодие 2025 года прирост составил более 40%
Регулярность покупок: почти половина горожан совершает онлайн-покупки несколько раз в месяц.
Гендерные предпочтения: женщины чаще покупают косметику (65%) и одежду (63%), мужчины — товары для дома (37%) и электронику (32%).
Предпочтения в доставке.
Большинство красноярцев (79%) предпочитают получать заказы в пунктах выдачи, где можно сразу примерить вещь или проверить товар. Курьерскую доставку выбирают лишь 9% респондентов. Средний комфортный срок ожидания заказа составляет четыре дня, при этом 46% покупателей готовы ждать 3−5 дней.
Популярные категории товаров.
Наибольшим спросом пользуются одежда, запчасти для автомобилей, строительные материалы, товары для хобби и мебель. Исследование также показывает, что 79% покупателей предпочитают крупные онлайн-платформы, в то время как 16% остаются верны специализированным сайтам.
Рост онлайн-продаж в Красноярске отражает общероссийскую тенденцию перехода потребителей в цифровое пространство, что особенно заметно в категории непродовольственных товаров.