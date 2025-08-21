На челябинских заправках обнаружили самый дешевый бензин в России

Средняя цена автомобильного топлива в Челябинской области за последнюю неделю достигла планки в 58,37 ₽ за один литр, поднявшись на 12 копеек. Серьезнее всего поднялись цены на бензин марки АИ-95 — плюс 15 копеек в каждом литре. Сейчас 95-й в среднем стал стоить на челябинских заправках 60,01 ₽ за один литр. Литр бензина марки АИ-92 подорожал за неделю на 9 копеек до 54,69 ₽.
На 5 копеек поднялся в цене литр бензина АИ-98 и выше, его средняя стоимость на АЗМ Челябинской области сейчас равна 81,99 ₽ Выросло в цене (хоть и незначительно) и дизельное топливо, которое последние недели не демонстрировала прогиба под инфляционные процессы. Сейчас литр солярки подорожал на 2 копейки до 69,99 ₽
Отметим, что в настоящий момент в Челябинской области фиксируется самые низкие цены в России на бензин марки АИ-92 и самые низкие цены в Уральском федеральном округе на бензин марки АИ-95.