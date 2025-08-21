На челябинских заправках обнаружили самый дешевый бензин в России

Средняя цена автомобильного топлива в Челябинской области за последнюю неделю достигла планки в 58,37 ₽ за один литр, поднявшись на 12 копеек. Серьезнее всего поднялись цены на бензин марки АИ-95 — плюс 15 копеек в каждом литре. Сейчас 95-й в среднем стал стоить на челябинских заправках 60,01 ₽ за один литр. Литр бензина марки АИ-92 подорожал за неделю на 9 копеек до 54,69 ₽.