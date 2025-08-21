В Красноярске после размыва асфальта на Даурской построили объездную дорогу

21 августа стало известно, что в Красноярске восстановлено движение транспорта по Даурской, которое было полностью перекрыто из-за серьезного повреждения дороги после сильных ливней. Напомним, они размыли грунт на склоне, после чего проезжая часть сильно просела.
Для оперативного решения проблемы подрядчики в срочном порядке построили объездной путь. Новая дорога была создана с нуля: специалисты подготовили основание, уложили слой крупного щебня, а затем покрыли его мелкой фракцией для уплотнения и комфорта проезда. Движение по временной трассе уже открыто, что обеспечило жителям проезд к своим дачным участкам. Для поддержания покрытия в нормальном состоянии на месте дежурит спецтехника.
Как сообщил руководитель АО «САТП» Антон Старовойтов, следующим этапом станет укрепление самого склона. По его словам, для этого планируется срезать его до более пологого профиля, убрать просевший грунт и организовать систему водоотвода. Он также пояснил, что причиной размыва стал переполняющийся во время дождей ручей, протекающий вдоль дороги.
Все запланированные работы направлены на недопущение подобных чрезвычайных ситуаций в будущем, а их полное завершение намечено до первых заморозков.