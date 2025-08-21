В Красноярске после размыва асфальта на Даурской построили объездную дорогу

Для оперативного решения проблемы подрядчики в срочном порядке построили объездной путь. Новая дорога была создана с нуля: специалисты подготовили основание, уложили слой крупного щебня, а затем покрыли его мелкой фракцией для уплотнения и комфорта проезда. Движение по временной трассе уже открыто, что обеспечило жителям проезд к своим дачным участкам. Для поддержания покрытия в нормальном состоянии на месте дежурит спецтехника.