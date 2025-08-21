Цены в магазинах отреагируют на мир с Украиной

— В этом случае возможно снижение цен. Потому что, если возобновят расчеты и снимут ограничения на движение российского капитала, те же европейские производители будут заинтересованы в более дешевой российской нефти и газе. Она будет попадать на западные рынки без препятствий, без необходимости в теневом флоте, и это окажет давление на более дорогие Brent и сорта арабской нефти, которые начнут дешеветь. Однако если США будут ужесточать санкции, отчасти это коснется и нефти. Они тоже экспортеры, и это в их интересах — расчистить рынок для своих товаров. По характеру торговых соглашений новой администрации с другими странами видно, что она заинтересована увеличить поставки сырья из США. И им нужно зачищать пространство от конкурентов, один из которых — Россия с ее большими объемами и низкими ценами.