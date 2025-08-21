Цены в магазинах отреагируют на мир с Украиной

Несмотря на диалог и личную встречу Путина и Трампа, о скорой отмене санкций пока говорить рано, отмечает Евгений Надоршин.
Мирное соглашение с Украиной и последующее смягчение санкций могут в короткой перспективе обернуться ростом цен в России. Запад с большой вероятностью отменит в числе первых финансовые ограничения, что сразу приведет к оттоку капитала из РФ и ускорению инфляции, объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Правда, то как прошел саммит на Аляске, подсказывает, что экономическое сближение России с США и Европой начнется не завтра, уточнил эксперт.
— Какие последствия для экономики РФ будет иметь выход диалога с США на новый уровень — личная встреча президентов? Может ли это, например, повлиять на инфляцию?
Импортные товары не спешат дешеветь вместе с долларом, но, когда он вырастет в цене, сразу подорожают, говорит экономистФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
— Теоретически да, но сказать наверняка трудно. Потому что, если будет успех в переговорах и смягчение санкций, скорее всего, за этим последует усиление оттока капитала. Тем более, повышенная активность Генпрокуратуры и все эти эпизоды с национализацией активов, которых уже многовато для единичных, едва ли помогают собственникам бизнеса чувствовать себя комфортно и безопасно. И, как только они не будут ощущать жесткого внешнего давления, возможно, предпочтут делать то, что делали раньше десятилетиями, — выводить капиталы за пределы страны. И как результат — более дешевый рубль. И более дорогой импорт.
К сожалению, если дешеветь при падении курса доллара импортные товары не спешат, то с удорожанием зарубежных товаров вслед за дешевеющим рублем проблем обычно нет.
Если западные компании вернутся в Россию, их ждет непростая конкуренция с китайскими, говорит Евгений НадоршинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Дальше события могут разворачиваться более благоприятно. Все-таки смягчение санкций должно коснуться и ввоза товаров в Россию. В этом могут быть заинтересованы западные поставщики, чтобы вернуться на рынок, и, скорее всего, это даст снижение цен на поставки их товаров, которые сейчас ввозятся через параллельный импорт с наценкой. Правда, есть нюанс — в России уже заняли прочные позиции китайские игроки, которые, нередко, предлагают цены на свои товары даже ниже, чем многие известные бренды предлагали до 2022 года. И потребитель к ним уже привыкает и вполне нормально переносит — катастрофой это не является. Так что принципиально возвращение западных компаний ситуацию на рынке не изменит, но фактором снижения инфляции может стать.
Условия экспорта российских товаров тоже могут быть смягчены. Как результат — уйдут дисконты, вырастет выручка экспортеров, и это может привести к более дорогому рублю, частично компенсировав эффект от потоков капитала, что для инфляции тоже позитивно.
— Западное оборудование тоже может снова появиться на российском рынке?
Западное оборудование в Россию вернуться может, но не все, считает экспертФото: Александр Мамаев © URA.RU.
— Это еще один благоприятный фактор — рост доступности инвестиционных товаров. Сейчас ввоз большей части оборудования ограничен, и есть вероятность, что со смягчением санкций ввозить его станет проще. Хотя ожидать, что в этой части все станет, как было до 2022 года, я бы не стал. Потому что уже никто не снизит до прежнего уровня траты на вооружение — ни Россия, ни Европа, ни Украина, ни США, ни Китай. Вложения стран в оборонную сферу будут оставаться высокими.
Россия и Украина, даже уменьшив эту статью расходов, продолжат выделять на это существенные средства. А это значит, те запреты, которые привели к ограничениям поставок западного оборудования в Россию, будут оставаться актуальными вне зависимости от того, кто о чем договорится и какие гарантии друг другу даст.
Это касается не только взаимоотношений России с другими странами, в целом мир изменился и уже не вернется в состояние первых двух десятилетий 21-го века. У стран появилось взаимное опасение, что это оружие накапливается, чтобы быть примененным против кого-то другого, и оно теперь никуда не исчезнет. Это подталкивает к наращиванию вооружений, обеспечению себя стратегическими производствами товаров и услуг и меньшему доверию к внешним контрагентам. Как результат — часть того, что принесли нам санкции, никуда не денется. Поставки оборудования другие страны будут ограничивать, хотя, возможно, и неформально. Но хотя бы часть придет, и это даст рост предложения товаров на горизонте нескольких лет, что тоже может сдержать рост цен.
— По итогам саммита в Анкоридже Трамп заявил, что нет необходимости вводить новые санкции против России. Как это повлияло на настроения инвесторов? Какие изменения произошли на фондовом рынке, и чего ожидают аналитики в перспективе?
Оптимизма у инвесторов перед саммитом на Аляске было больше, чем после негоФото: Артур Якушко © URA.RU.
— После встречи и последовавших заявлений было даже некоторое падение — у российского рынка акций ожиданий от этой встречи было гораздо больше, потому что событие с политической точки зрения знаковое. Рынок рос перед саммитом и после него скорректировался. После пресс-конференции лидеров четко стало понятно, что найти хороший вариант, с которым можно было бы двигаться дальше, пока не получилось. Сократили программу встречи, отказались от переговоров широким составом и обеда — это тоже сигнал, что прорыва не произошло.
И с точки зрения экономики эта встреча большого оптимизма не дает — даже если новых санкций не будет, старые будут действовать.
ЕС в отличие от США паузы в санкционном давлении на Россию не делал и уже готовит 19-й пакет, подчеркивает Евгений НадоршинФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Более того, госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что американская сторона не в восторге от результатов встречи, хотя высказывания Трампа и его спецпредставителя Стива Уиткоффа были более позитивными. То есть нет единого мнения даже в американской администрации по обсуждавшимся на встрече узким составом вопросов. И готовность наращивать санкционное давление никуда еще не делась. Пока США выдерживают паузу в этом вопросе, Европа продолжает работать над 19-м пакетом и дает четкий сигнал, что будет продолжать увеличивать давление. И это тоже неблагоприятно влияет на ожидания инвесторов.
— Путин в заявлении для прессы отметил, что товарооборот с США с приходом администрации Трампа вырос, хотя и символически, но все же на 20%. Какой потенциал у экономического сотрудничества двух стран?
— США никогда не занимали большой доли в структуре товарооборота России. Гораздо важнее для нас была Европа. В экспорте товаров и услуг из США есть довольно высокотехнологичные позиции, но РФ не готова была к их потреблению. То же вычислительное, серверное оборудование, высокопроизводительные чипы для искусственного интеллекта мы и сейчас-то покупаем в небольших объемах. И сопутствующие сервисные услуги, которые предлагают американцы, соответственно, тоже.
А еще у них есть нефть, газ, зерно, куриные окорочка, другая сельхозпродукция. Что-то из этого нам нужно? У нас свое есть. И они у России все это тоже покупать не будут. Плюс далеко и дорого везти.
Экономическая политика Трампа вообще не позволяет думать, что какой-либо из стран удастся наладить сотрудничество с США, комментирует экспертФото: Official White House / Tia Dufour.
Отдельные поставки были. У нас была программа по поставкам в США ракетных двигателей — не бог весть какой объем в масштабах нашей торговли, а в американских и вовсе почти неразличим. Есть поставки урана, титана, удобрений, но они в тех масштабах, в которых идет торговля, картину поменять принципиально не могут.
Более того, учитывая лозунг «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!» — прим. ред.), я вообще не вижу практически ни для одной страны перспектив продуктивного сотрудничества с США. Сейчас американцы подходят к любому внешнему поставщику с точки зрения того, насколько они могут его «отжать» пошлинами, требованиями локализации производства, инвестиций. И вряд ли они нам предложат какие-то эксклюзивные условия, которых не предлагают европейцам или кому-то еще.
— Вы уже отметили сдержанную реакцию рынка нефти на переговоры. Может ли он отреагировать более заметно, если переговоры продвинутся?
— В этом случае возможно снижение цен. Потому что, если возобновят расчеты и снимут ограничения на движение российского капитала, те же европейские производители будут заинтересованы в более дешевой российской нефти и газе. Она будет попадать на западные рынки без препятствий, без необходимости в теневом флоте, и это окажет давление на более дорогие Brent и сорта арабской нефти, которые начнут дешеветь. Однако если США будут ужесточать санкции, отчасти это коснется и нефти. Они тоже экспортеры, и это в их интересах — расчистить рынок для своих товаров. По характеру торговых соглашений новой администрации с другими странами видно, что она заинтересована увеличить поставки сырья из США. И им нужно зачищать пространство от конкурентов, один из которых — Россия с ее большими объемами и низкими ценами.
— Какое влияние встреча Путина и Трампа может оказать или уже оказывает на курс рубля? Стоит ли ждать укрепления, как в начале года, или потенциал для этого уже исчерпан?
В случае отмены санкций падение рубля может ускориться, говорит Евгений НадоршинФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Вероятно, никакого влияния она не окажет. Мы это видим по динамике курса — колебания принципиально не отличаются от предыдущих месяцев. То, как завершилась встреча, и комментарии, которые следовали за ней на протяжении выходных, не наводят на мысль, что стоит ожидать каких-то значительных изменений.
— Но зимой, когда Трамп стал президентом и начал диалог с Путиным, конкретики тоже не было. Однако рубль стал укрепляться…
— Тогда все-таки не политика была основным драйвером, а торговля — то, как продавали выручку экспортеры, и как закупали товары импортеры. Это привело к затяжному периоду дорогого рубля, довольно болезненному для экономики. 80 рублей за доллар не связаны со свежими политическими событиями.
— Какой может быть дальнейшая динамика курсов на фоне переговоров? Что произойдет с рублем, если сделка об урегулировании конфликта будет подписана, и, наоборот, если будет ясно, что договориться не удастся?
Разговоров о возвращении западных компаний было много, но ни одна еще не вернулась, акцентирует внимание экономистФото: Размик Закарян © URA.RU.
— В любом случае рубль будет дешеветь. Краткосрочные колебания могут быть в любую из сторон, но в перспективе месяцев доллар будет расти в цене и достигнет трехзначного курса. Потому что при двузначном приличная часть российской экономики слабо конкурентоспособна. И это не исправить пошлинами, утильсборами и подобными мерами.
— Но на темп ослабления рубля геополитические события влиять могут?
— Да. Если в мирных переговорах, действительно, будет какой-то прогресс, в пакете с ним будет идти определенное смягчение санкций. И в первую очередь оно скорее всего коснется рынков капитала. А Россия традиционно была страной, из которой был существенный отток денег. Он не прекратился и сейчас, просто масштабы уменьшились. Поэтому вполне возможно, что при смягчении санкций рубль начнет дешеветь быстрее, потому что отток вырастет.
Импортеры не торопятся снижать цены на товары, которые закупили еще в прошлом году при трехзначном курсе доллара, объясняет экспертФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
По части возможного притока, я скептичен. Уже почти год идут разговоры про возвращение иностранных инвесторов. СМИ активно об этом пишут, правительство даже придумало какие-то ограничения для них. И где хотя бы один? Все видели только пресс-релиз Ariston, которая на самом деле никуда не уходила, и произведенные на российском заводе обогреватели все время продавались под брендом компании.
— Почему мы при дорогом рубле не видим существенного снижения цен на импортные товары? Например, на технику…
— Да, в основном снижение, если и есть, то довольно скромное. Хотя определенные позиции, весьма ликвидные, подешевели значительно. Это видно на смартфонах, например, от компании Apple. Сейчас они все ввозятся неофициально, причем настолько, что их даже разблокируют за рубежом. Спрос на них есть, но снижение цен заметное. Возможно, дело в складских запасах. Скорее всего, импортеры переоценили потенциал потребительского спроса по многим позициям, у значительного количества поставщиков заполнены склады, и они продают прошлогодний товар, на который агрессивно цены снижать не готовы, поскольку купили его по 100 и более рублей за доллар.
Российская и китайская статистика говорит, что импорт у нас однозначно ниже прошлогоднего. И, похоже, помимо автомобилей, о затоваривании которыми сообщали все СМИ не один раз, то же явление есть и в ряде других сегментов. Но импортеры пока, видимо, чувствуют себя довольно комфортно и не спешат снижать цены на большую часть позиций вслед за рублем. В результате не видим мы и в данных Росстата значительного уменьшения стоимости непродовольственных товаров.