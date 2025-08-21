В Омской области к 2029 году построят первую в Сибири ветроэлектростанцию

В Омской области к 2029 году планируют построить ветроэлектростанцию. Проект прошёл отбор ассоциации НП «Совет рынка» и реализуется компанией АО «ВетроСПК», которая была создана АО «Русатом — возобновляемая энергия» — подразделением госкорпорации «Росатом».
По расчётам, мощность омской ветроэлектростанции составит около 18 МВт, а годовое производство электроэнергии — почти 58 МВт/ч.
Строительство ветроэлектростанций также пройдёт в Ростовской и Самарской областях, но омский объект станет единственным в Сибири. Завершить строительство и ввести станцию в эксплуатацию планируют в 2029 году.