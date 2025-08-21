На капитальный ремонт гостиницы Красноярского цирка направят более 733 млн рублей

Федеральная компания «Росгосцирк» объявила тендер на проведение капитального ремонта гостиницы при Красноярском государственном цирке.
Общая стоимость проекта составит 733,8 млн рублей, финансирование осуществляется за счет средств Министерства культуры РФ.
Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику предстоит выполнить комплекс масштабных работ на пятиэтажном здании 1969 года постройки, общий износ которого оценивается в 70%. Общая площадь объекта составляет 3,7 тыс. кв. метров.
Работы разделены на два этапа:
1) Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы;
2) Непосредственное проведение ремонтных работ.
В перечень работ входит:
Наружная отделка фасадов;
Замена оконных и дверных блоков;
Устройство шумоизоляционных перегородок;
Обустройство мозаичных полов и декоративной штукатурки в холле;
Современная отделка номеров и санузлов.
Особое внимание в техническом задании уделено оснащению санузлов: предусмотрена установка инсталляционных систем, душевых кабин с функцией биде, раковин на столешницах и зеркал размером 1×1 метр.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 4 сентября 2025 года, итоги будут подведены 5 сентября. Подрядчик должен приступить к работам в течение трех дней после заключения контракта и завершить все работы до 15 ноября 2027 года.
Здание гостиницы расположено по адресу: ул. Королева, 9а. Проект реконструкции направлен на создание современных условий для размещения артистов и сотрудников цирка.