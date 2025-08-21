Экономист раскрыл, что будет с ценами в России после отмены санкций

«Повышенная активность Генпрокуратуры и эпизоды с национализацией активов, которых уже многовато для единичных, едва ли помогают собственникам бизнеса чувствовать себя комфортно и безопасно. И, как только они не будут ощущать жесткого внешнего давления, возможно, предпочтут делать то, что делали раньше десятилетиями, — выводить капиталы за пределы страны», — объяснил эксперт.