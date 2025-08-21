Экономист раскрыл, что будет с ценами в России после отмены санкций

Из-за оттока капитала рубль подешевеет, а импорт подорожает, полагает Евгений Надоршин.
Инфляция в РФ ускорится в случае отмены санкций против российского финансового сектора. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, на рост цен повлияет отток капитала из РФ, который станет возможным после возобновления транзакций.
«Повышенная активность Генпрокуратуры и эпизоды с национализацией активов, которых уже многовато для единичных, едва ли помогают собственникам бизнеса чувствовать себя комфортно и безопасно. И, как только они не будут ощущать жесткого внешнего давления, возможно, предпочтут делать то, что делали раньше десятилетиями, — выводить капиталы за пределы страны», — объяснил эксперт.
По словам Надоршина, результатом станет более дешевый рубль и более дорогой импорт. Потому что, хотя дешеветь с укреплением рубля зарубежные товары не спешат, удорожание после падения курса российской валюты не заставит себя ждать, полагает экономист.
В дальнейшем ситуация будет развиваться более благоприятно — с отменой санкций в Россию будут снова поступать товары западных компаний, которым придется конкурировать с китайскими производителями, в том числе ценой.
По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит целесообразным вводить новые санкции против России. Однако пока США не делали заявлений об отмене действующих ограничений. Между тем, Евросоюз в конце августа рассмотрит очередной, 19-й санкционный пакет, сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети.