На месте автовокзала в центре Перми построят жилье

В минтрансе Пермского края поясняют, что расположение автовокзала в Верхних Муллах обеспечит межмуниципальным маршрутам удобный выезд из города сразу на объездные дороги — Западный, Южный и Восточный обходы Перми. Пермякам и гостям краевой столицы с автовокзала будет удобно пересесть на городской транспорт — рядом есть автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из будущего транспортного хаба можно будет быстро и комфортно добраться до центра города.