На месте автовокзала в центре Перми построят жилье

Краевое минимущества объявило о проекте комплексного развития территории «Автовокзал».

Источник: Freepik

Краевое минимущества объявило о проекте комплексного развития территории «Автовокзал». Новый автовокзал, в свою очередь, предполагается построить в Верхних Муллах.

Опубликован проект приказа, посвященный комплексному развитию двух несмежных территорий — жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе и по шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы в Индустриальном районе Перми.

Общая площадь территорий под реновацию — около 10 га. Инвестора планируется определить с помощью торгов в форме аукциона. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки составит 7 лет со дня заключения договора о КРТ.

Застройщик должен будет расселить и снести аварийный жилой дом на ул. Механошина, 27. На участке в Свердловском районе появится жилье, встроенно-пристроенное помещение поликлиники, а также зеленые зоны и элементы благоустройства. В микрорайоне Верхние Муллы застройщик должен будет построить новый автовокзал, обустроить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию. Демонтировать старый автовокзал будут после сдачи нового.

В минтрансе Пермского края поясняют, что расположение автовокзала в Верхних Муллах обеспечит межмуниципальным маршрутам удобный выезд из города сразу на объездные дороги — Западный, Южный и Восточный обходы Перми. Пермякам и гостям краевой столицы с автовокзала будет удобно пересесть на городской транспорт — рядом есть автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из будущего транспортного хаба можно будет быстро и комфортно добраться до центра города.