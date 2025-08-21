В Омске выставлен на продажу заброшенный участок у Пятого театра

Земля была арендована в 2006 году компанией ООО «Современные строительные технологии» для строительства гостиницы. Однако за прошедшие годы работы на площадке так и не начались. В декабре 2024 года суд принял решение вернуть объект в муниципальную собственность из-за неисполнения обязательств со стороны арендатора.