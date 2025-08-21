В Омске выставлен на продажу заброшенный участок у Пятого театра

В Омске на аукцион выставлен земельный участок с объектом незавершенного строительства, расположенный на улице Красный Путь рядом с Пятым театром и Историческим архивом. Информация о торгах опубликована на портале «ГИС Торги».
На продажу выставлен земельный участок площадью 12 304 квадратных метра, а также фундамент гостиницы площадью 5 902,5 квадратных метра. Однако готовность строительного объекта составляет всего 8%. Начальная цена лота — 5 миллионов рублей, шаг аукциона — 50 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в торгах продлится с 21 августа по 22 сентября 2025 года. В настоящее время участок принадлежит городской администрации, которая вернула его в собственность через суд.
Земля была арендована в 2006 году компанией ООО «Современные строительные технологии» для строительства гостиницы. Однако за прошедшие годы работы на площадке так и не начались. В декабре 2024 года суд принял решение вернуть объект в муниципальную собственность из-за неисполнения обязательств со стороны арендатора.
Теперь городские власти рассчитывают найти нового владельца для этого долгостроя, чтобы завершить проект или реализовать на этом месте новую идею.