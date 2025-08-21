В Хабаровске за три дня отремонтируют улицу Шелеста по поручению мэра

После завершения этого участка техника будет переброшена на улицу Воронежскую. В северной части города дорожники также планируют продолжить работы, параллельно ремонт идёт на улице Краснореченской. Также в мэрии сообщили, что в ближайшее время завершится восстановление покрытия на улице Жуковского.