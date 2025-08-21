Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске за три дня отремонтируют улицу Шелеста по поручению мэра

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука на улице Шелеста начались дорожные работы.

Источник: Мэрия Хабаровска

Решение о ремонте было принято в ходе очередного объезда краевого центра, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уточнили в городском управлении дорог, на первом этапе рабочие восстановят полосу, где зафиксированы частичные повреждения асфальтового покрытия. Ремонт займёт не более трёх дней при условии благоприятной погоды — подрядные бригады проведут замену верхнего слоя асфальтобетона.

После завершения этого участка техника будет переброшена на улицу Воронежскую. В северной части города дорожники также планируют продолжить работы, параллельно ремонт идёт на улице Краснореченской. Также в мэрии сообщили, что в ближайшее время завершится восстановление покрытия на улице Жуковского.

Напомним, ранее глава Хабаровска поручил завершить реконструкцию улицы Ленинградской до 1 сентября 2025 года. Масштабные работы охватывают участок от улицы Ленина до Ким Ю Чена и уже ведутся с опережением графика. На объекте уложены новые слои асфальтобетона, установлены гранитные бордюры, выполняется строительство съездов и выездов. Подрядчик сохраняет движение транспорта без перекрытия улицы и рассчитывает завершить реконструкцию раньше контрактного срока.