Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист объяснил реакцию российских инвесторов на встречу Путина и Трампа

Рынок акций компаний России спокойно отреагировал на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Такое объяснение в интервью URA.RU дал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

Встреча президентов России и США не сильно повлияла на рынок акций в РФ, отметил Евгений Надоршин.

Рынок акций компаний России спокойно отреагировал на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Такое объяснение в интервью URA.RU дал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

«После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и последовавших заявлений было даже некоторое падение — у российского рынка акций ожиданий от этого события было гораздо больше, потому что с политической точки зрения оно знаковое», — говорит Надоршин.

Инвесторы понимают, что, даже если США не введут новые санкции, старые продолжают действовать. А пока Вашингтон выдерживает паузу, Европа работает над 19-м пакетом и дает четкий сигнал, что будет продолжать наращивать давление, добавил экономист.

В начале торгов после российско-американского саммита индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали снижение на 2,1%. Больше всего к 10 часам утра 18 августа подешевели акции «Газпрома» (-3,8%), «Татнефти» (-3,7%) и «Норникеля» (-3,5%). Перед встречей Путина и Трампа акции российских компаний, напротив, росли в цене.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше