Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Пермь-Екатеринбург ограничено движение из-за ремонта

На трассе Пермь — Екатеринбург введено реверсивное движение и запланировано ночное перекрытие из-за ремонта.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» введено реверсивное движение на 230-м километре в Нижнесергинском районе в связи с проведением дорожных работ непосредственно на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Для обеспечения безопасности движение транспорта организовано по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание, соблюдать дистанцию и скоростной режим при проезде данного участка.

Кроме того, в ночь на 21 августа с 01:00 до 02:00 трасса будет полностью перекрыта в обоих направлениях для установки табло переменной информации. Объезд перекрытого участка возможен через Ачит — Красноуфимск — Арти — Нижние Серги — Дружинино.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно получить по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии: 8−800−200−63−06.