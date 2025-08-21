На трассе Пермь-Екатеринбург ограничено движение из-за ремонта

На федеральной трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» введено реверсивное движение на 230-м километре в Нижнесергинском районе в связи с проведением дорожных работ непосредственно на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Для обеспечения безопасности движение транспорта организовано по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание, соблюдать дистанцию и скоростной режим при проезде данного участка.
Кроме того, в ночь на 21 августа с 01:00 до 02:00 трасса будет полностью перекрыта в обоих направлениях для установки табло переменной информации. Объезд перекрытого участка возможен через Ачит — Красноуфимск — Арти — Нижние Серги — Дружинино.
Актуальную информацию о дорожной обстановке можно получить по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии: 8−800−200−63−06.