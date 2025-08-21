В Омске сотрудники медцентра подбрасывали мусор в чужие дворы

В Омске региональный оператор по обращению с ТКО поймал на нарушениях медцентр «МаксиМед». К регоператору обратились жильцы одного многоквартирного дома. Они сообщили, что сотрудники медицинского центра выкидывают мусор в контейнеры их двора. Видео- и фотоматериалы факт подтвердили.
Регоператор проверил договоры в базе и выявил, что с заявкой на вывоз мусора медцентр в «Магнит» не обращался. Если учреждение не прекратит выбрасывать мусор на площадку населения, расходы за вывоз ТКО будут взысканы с момента начала работы «Магнита» в Омске.
Как отметили в пресс-службе регоператора, в России уже сложилась судебная практика в отношении подобных юридических лиц.
Ранее мы писали, что в Омской области могут пересмотреть плату за вывоз ТКО. Сейчас она взымается с каждого прописанного в квартире или доме жильца. На уровне правительства регионам предложили рассмотреть другую систему — по типу капремонта — с квадратного метра жилья.