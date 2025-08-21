В Новосибирске работы на станции метро «Спортивная» подходят к завершению

В настоящее время проводят нагрузочные испытания эскалаторов, тестируют бесконтактную оплату проезда, устанавливают тепловые завесы и системы пожаротушения, а также исправляют недочеты предыдущего подрядчика. Кроме того, уже выполнены комплексные плановые испытания систем безопасности, включая проверку работы сигнализации «пожар».