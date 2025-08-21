В Новосибирске работы на станции метро «Спортивная» подходят к завершению

Работы на станции метро «Спортивная» в Новосибирске подходят к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В настоящее время проводят нагрузочные испытания эскалаторов, тестируют бесконтактную оплату проезда, устанавливают тепловые завесы и системы пожаротушения, а также исправляют недочеты предыдущего подрядчика. Кроме того, уже выполнены комплексные плановые испытания систем безопасности, включая проверку работы сигнализации «пожар».
Станция «Спортивная» станет одной из самых технологичных в городе. Современные автоматизированные системы обеспечат контроль за инженерными системами, безопасностью и комфортом пассажиров. Она оснащена современными системами связи, оповещения и видеонаблюдения.