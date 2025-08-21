Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске работы на станции метро «Спортивная» подходят к завершению

Она станет одной из самых технологичных в городе.

Источник: Комсомольская правда

Работы на станции метро «Спортивная» в Новосибирске подходят к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В настоящее время проводят нагрузочные испытания эскалаторов, тестируют бесконтактную оплату проезда, устанавливают тепловые завесы и системы пожаротушения, а также исправляют недочеты предыдущего подрядчика. Кроме того, уже выполнены комплексные плановые испытания систем безопасности, включая проверку работы сигнализации «пожар».

Станция «Спортивная» станет одной из самых технологичных в городе. Современные автоматизированные системы обеспечат контроль за инженерными системами, безопасностью и комфортом пассажиров. Она оснащена современными системами связи, оповещения и видеонаблюдения.