Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арбитражный суд расторг соглашение о строительстве мусорного полигона в Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск министерства ЖКХ и энергетики региона о расторжении концессионного соглашения на создание мусороперерабатывающего комплекса «Правобережный» в поселке Раздольном.

Источник: AP 2024

Согласно решению суда, концессионер — АО «Спецавтохозяйство» — нарушил условия соглашения, не разработав и не представив проект комплекса в установленный срок до 19 августа 2024 года.

Ранее, весной 2025 года, арбитраж уже назначал компании штраф и неустойку за нарушение обязательств. Новое судебное постановление предусматривает полное расторжение соглашения между министерством и АО «САХ». Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В АО «Спецавтохозяйство» пояснили, что исход судебного разбирательства не повлияет на текущую деятельность компании как регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Было подчеркнуто, что компания продолжает в полном объеме выполнять обязательства по вывозу отходов на территории Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что множество нарушений нашли в детском лагере «Лето» под Новосибирском.