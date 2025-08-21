Арбитражный суд расторг соглашение о строительстве мусорного полигона в Новосибирской области

Согласно решению суда, концессионер — АО «Спецавтохозяйство» — нарушил условия соглашения, не разработав и не представив проект комплекса в установленный срок до 19 августа 2024 года.
Ранее, весной 2025 года, арбитраж уже назначал компании штраф и неустойку за нарушение обязательств. Новое судебное постановление предусматривает полное расторжение соглашения между министерством и АО «САХ». Отмечается, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В АО «Спецавтохозяйство» пояснили, что исход судебного разбирательства не повлияет на текущую деятельность компании как регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Было подчеркнуто, что компания продолжает в полном объеме выполнять обязательства по вывозу отходов на территории Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что множество нарушений нашли в детском лагере «Лето» под Новосибирском.