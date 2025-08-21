Россиянам рассказали, как получить пассивный доход размером с зарплату со вклада

Он уточнил, что с января текущего года эта сумма продемонстрировала резкий рост на 67 процентов. Тогда для аналогичного дохода требовалось чуть более 5,1 миллионов рублей. Указанные цифры приведены без учета налогообложения. Если же учитывать необходимость уплаты НДФЛ с доходов по вкладу, то размер требуемой суммы возрастает до 9,6−9,8 миллионов рублей.