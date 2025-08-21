Россиянам рассказали, как получить пассивный доход размером с зарплату со вклада

Для получения ежемесячного дохода, который был бы сопоставим со средней зарплатой по России, теперь необходимо иметь на банковском вкладе 8,5 миллионов рублей. Такую информацию агентству «Прайм» предоставил старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин.
Он уточнил, что с января текущего года эта сумма продемонстрировала резкий рост на 67 процентов. Тогда для аналогичного дохода требовалось чуть более 5,1 миллионов рублей. Указанные цифры приведены без учета налогообложения. Если же учитывать необходимость уплаты НДФЛ с доходов по вкладу, то размер требуемой суммы возрастает до 9,6−9,8 миллионов рублей.
Согласно данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России в мае составляла 99 422 рубля. Рост суммы, необходимой для получения такого дохода с депозита, напрямую связан со снижением ключевой ставки Банка России. Это привело к падению ставок по рублевым вкладам с 20,95% годовых в начале января до 13,98% годовых по состоянию на 18 августа.
Игорь Алутин заключил, что, несмотря на падение ставок, банковские вклады продолжают демонстрировать устойчивый спрос, а их доходность остается привлекательной для населения. Он также добавил, что на рынке еще можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемого уровня инфляции, и посоветовал диверсифицировать активы для сохранения уровня доходов.
Ранее Центробанк сообщил, что произойдет с вкладами, когда ключевая ставка начнет снижаться. Аналитики регулятора пояснили, что это зависит от темпов уменьшения инфляции и уровня инфляционных ожиданий.