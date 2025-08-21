Билеты на поезда резко подорожали в России

За год цены на железнодорожные билеты выросли на 20%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Темпы роста по некоторым билетам почти вдвое опережают те, что были в летний период 2023 и 2024 годов. Так, например, проезд в купе фирменного поезда дальнего следования в июле 2023 года стоил 543,3 рубля за 100 км пути, в июле 2024 года — 623,7 рубля, а в июле 2025-го — уже 794,8 рубля», — пишут «Известия».
Рост стоимости проезда в купе в этом году в сравнении с прошлым составил 27,4%. Индексация коснулась и плацкартных вагонов. Проезд в плацкарте в июле этого года подорожал на 20,7% год к году — до 523 рублей за 100 км пути.
ЕАН сообщал, что с 1 сентября 2025 года в России пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и садиться в вагоны по биометрии при наличии у перевозчика необходимого оборудования. Поправки внесены в правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа для личных нужд. Согласно документу, идентификация и аутентификация будут выполняться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Нововведение коснется как обычных, так и высокоскоростных поездов. Традиционные способы оформления билетов и посадки сохраняются.