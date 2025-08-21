Билеты на поезда резко подорожали в России

ЕАН сообщал, что с 1 сентября 2025 года в России пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и садиться в вагоны по биометрии при наличии у перевозчика необходимого оборудования. Поправки внесены в правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа для личных нужд. Согласно документу, идентификация и аутентификация будут выполняться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Нововведение коснется как обычных, так и высокоскоростных поездов. Традиционные способы оформления билетов и посадки сохраняются.