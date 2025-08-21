Ричмонд
Плова не будет: в Челябинскую область запретили ввозить импортный рис из-за хитрости с упаковкой

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область 22 тонны риса.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область из Казахстана не разрешили провезти крупную партию риса. Машину с 22 тоннами крупы в мешках остановили на границе.

Перевозчик надеялся, что машину не будут слишком тщательно осматривать, но проверяющие не поленились перебрать тяжелый груз.

— При досмотре установлено, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.

Теперь перевозчика ждет штраф за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Рис ему пришлось везти обратно в Казахстан.