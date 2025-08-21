Плова не будет: в Челябинскую область запретили ввозить импортный рис из-за хитрости с упаковкой

В Челябинскую область из Казахстана не разрешили провезти крупную партию риса. Машину с 22 тоннами крупы в мешках остановили на границе.
Перевозчик надеялся, что машину не будут слишком тщательно осматривать, но проверяющие не поленились перебрать тяжелый груз.
— При досмотре установлено, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
Теперь перевозчика ждет штраф за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Рис ему пришлось везти обратно в Казахстан.