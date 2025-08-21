В Казахстане улучшили состояние ТЭЦ

Запланированы работы на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах. На текущий момент завершены ремонты на четырех объектах.
"Эта работа уже дала результат. Средний износ ТЭЦ по стране снижен до 61%.
По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в желтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную зону", — сказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Кроме этого, он пообещал модернизацию газовой отрасли, а также оснащение страны современным топливно-энергетическим комплексом. В министерстве проводят работу по внедрению ИИ в отрасль.
Министерство отчиталось, что сегодня введены в эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене.
Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд куб. м/год запланирован на 2026 год. В мае 2025 года началось строительство второй нитки Магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».