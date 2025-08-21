Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане улучшили состояние ТЭЦ

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, в 2025 году реализуется обширная программа капитального ремонта энергетического оборудования. Например, уже девять ТЭЦ были выведены из красной зоны риска в желтую.

Источник: Курсив

Запланированы работы на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах. На текущий момент завершены ремонты на четырех объектах.

"Эта работа уже дала результат. Средний износ ТЭЦ по стране снижен до 61%.

По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в желтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную зону", — сказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Кроме этого, он пообещал модернизацию газовой отрасли, а также оснащение страны современным топливно-энергетическим комплексом. В министерстве проводят работу по внедрению ИИ в отрасль.

Министерство отчиталось, что сегодня введены в эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене.

Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд куб. м/год запланирован на 2026 год. В мае 2025 года началось строительство второй нитки Магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».