В Центробанке не исключили снижения ключевой ставки в России до конца 2025-го

По его словам, базовый прогноз ЦБ не предполагает повышения ключевой ставки, однако при изменении внешних условий этот сценарий не исключается. Центральный банк рассматривает несколько альтернативных сценариев наряду с базовым для обеспечения готовности к действиям в различных условиях. При этом базовый вариант остаётся наиболее вероятным и именно он является основным предметом обсуждения.