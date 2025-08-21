В Центробанке не исключили снижения ключевой ставки в России до конца 2025-го

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий по базовому сценарию, однако это решение не является предопределённым. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, безусловно, сохраняется. Однако снижение ставки не является заранее предрешённым. Возможны различные варианты действий, включая паузы между этапами смягчения денежно-кредитной политики. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе в сфере геополитики, поэтому дальнейшие решения будут приниматься крайне осторожно на основе поступающей информации, отметил Ганган в интервью «Российской газете».
По его словам, базовый прогноз ЦБ не предполагает повышения ключевой ставки, однако при изменении внешних условий этот сценарий не исключается. Центральный банк рассматривает несколько альтернативных сценариев наряду с базовым для обеспечения готовности к действиям в различных условиях. При этом базовый вариант остаётся наиболее вероятным и именно он является основным предметом обсуждения.
Напомним, что по итогам заседания 25 июля Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Центробанк также обозначил нейтральный сигнал относительно будущих решений, которые будут приниматься в зависимости от устойчивости снижения инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Читайте также: Москвич пытается вычеркнуть себя из черных списков ЦБ.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.