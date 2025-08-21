ЦБ ответил на главный вопрос: что будет с ключевой ставкой в ближайшее время

Высокая ключевая ставка замедлила инфляцию и рост цен на жилье, а также укрепила курс рубля. Теперь Банк России начал смягчать свою денежно-кредитную политику, чтобы поддержать рост экономики. О дальнейших перспективах ключевой ставки в интервью «Российской газете» рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Отвечая на вопрос о снижении цен, Ганган заявил, что поздравлять с победой над инфляцией еще рано. По его словам, удешевление картофеля, свеклы и других овощей является скорее нормализацией цен после их сильного роста в первой половине года. Ганган добавил, что ситуация со многими другими товарами и особенно услугами выглядит не столь позитивной, и это чувствуют потребители.
Он сообщил, что по оценкам ЦБ, текущие темпы роста цен в июле с сезонной корректировкой составляют около 8,5% в годовом выражении. В базовом сценарии ЦБ ожидает инфляцию на уровне 6−7% по итогам этого года и 4% в последующие годы.
Ганган рассказал, что такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка в диапазоне 16,3−18% в текущем году и 12−13% в следующем. Он уточнил, что при благоприятном развитии событий ставка может снизиться уже в этом году, но не исключил и ее удержания на уровне в 18%. На 2027 год прогнозируется снижение ставки до нейтрального уровня 7,5−8,5%.
25 июля Центробанк принял решение сразу на два пункта снизить ключевую ставку, установив ее на уровне 18%. Как такое изменение повлияет на вклады, кредиты и стоимость товаров, подробно рассказали журналисты KP.RU.