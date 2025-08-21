ЦБ ответил на главный вопрос: что будет с ключевой ставкой в ближайшее время

Ганган рассказал, что такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка в диапазоне 16,3−18% в текущем году и 12−13% в следующем. Он уточнил, что при благоприятном развитии событий ставка может снизиться уже в этом году, но не исключил и ее удержания на уровне в 18%. На 2027 год прогнозируется снижение ставки до нейтрального уровня 7,5−8,5%.