Самую желанную работу назвали в Новосибирской области

Рынок труда Новосибирской области демонстрирует парадоксальную ситуацию: на фоне общего кадрового дефицита в отдельных профессиональных сегментах наблюдается беспрецедентная конкуренция среди соискателей. Согласно данным аналитиков hh.ru, на некоторые вакансии претендуют сотни кандидатов.
Абсолютным рекордсменом по уровню конкуренции стала профессия арт-директора и креативного директора. На единственную открытую вакансию в регионе пришлось 355 резюме.
На втором месте по недоступности оказалась позиция консультанта по стратегии, где на одну вакансию претендовали 163 соискателя. Аналитики отмечают, что в двадцатку наиболее конкурентных профессий вошли преимущественно творческие, управленческие и IT-специальности. Среди них — режиссёры и сценаристы (87 резюме на вакансию), продюсеры (67), копирайтеры и редакторы (61,2), а также руководители филиалов (54).
Любопытным исключением в этом списке стала рабочая профессия автомойщика, где на одно место претендовали 52,8 кандидата.