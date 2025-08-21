Самую желанную работу назвали в Новосибирской области

На втором месте по недоступности оказалась позиция консультанта по стратегии, где на одну вакансию претендовали 163 соискателя. Аналитики отмечают, что в двадцатку наиболее конкурентных профессий вошли преимущественно творческие, управленческие и IT-специальности. Среди них — режиссёры и сценаристы (87 резюме на вакансию), продюсеры (67), копирайтеры и редакторы (61,2), а также руководители филиалов (54).