В ЦБ назвали две причины, почему не снижается ключевая ставка

Ганган заявил, что ставка может снизиться, если события будут развиваться по базовому сценарию.
Центробанк России не будет снижать ключевую ставку до конца 2025 года, если инфляция не начнет замедляться, а геополитическая ситуация ухудшится. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», — пояснил Ганган в интервью «Российской газете». Он отметил, что если события будут развиваться согласно базовому сценарию, то в 2025 году все еще останется возможность для снижения ставки, однако это не гарантировано. По его словам, возможны различные шаги, включая паузы между снижениями.
Представитель ЦБ уточнил, что банк рассматривает не только базовый, но и альтернативные сценарии развития экономики. В случае необходимости регулятор может не только сохранить ставку на текущем уровне, но и повысить ее, если этого потребует ситуация. По словам Гангана, в базовом прогнозе увеличение ключевой ставки не заложено, однако Центральный банк должен быть готов к различным вариантам развития событий.
С начала 2025 года ЦБ уже дважды снижал ключевую ставку, объясняя это ослаблением инфляционного давления и постепенным восстановлением экономики. По прогнозу регулятора, инфляция к 2025 году может снизиться до 6−7%, а к 2026 году приблизиться к целевому уровню 4%. Однако, по данным Банка России, дальнейшие решения по ставке будут зависеть от развития экономической ситуации и геополитических рисков.