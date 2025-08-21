В ЦБ назвали две причины, почему не снижается ключевая ставка

«Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», — пояснил Ганган в интервью «Российской газете». Он отметил, что если события будут развиваться согласно базовому сценарию, то в 2025 году все еще останется возможность для снижения ставки, однако это не гарантировано. По его словам, возможны различные шаги, включая паузы между снижениями.