Самарская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура

Главная цель запуска — полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса. По оценкам специалистов, уровень космической радиации над полюсами Земли на 30% превышает этот показатель на орбите, по которой летает Международная космическая станция. Это совместный проект Роскосмоса, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем РАН.