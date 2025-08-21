Китайцы привезут песок с собой и построят Пхукет под Владивостоком

Полуостров Песчаный расположен всего в 15 километрах по морю от Владивостока, и он окружен с трех сторон водой и покрыт лиственными лесами. «Эти условия идеально подходят для экотуризма. Мы планируем опираться на опыт Камчатки в развитии глэмпингов и перенести эту модель на Песчаный», — отметил Сунь Цэнь.