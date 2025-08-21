Китайцы привезут песок с собой и построят Пхукет под Владивостоком

По словам китайского товарища, российские власти позиционируют Владивосток как научный, финансовый и логистический центр Северо-Восточной Азии. И поэтому одной из задач должно стать создание туристической инфраструктуры: пляжей, культурных объектов и общественных пространств для привлечения международных гостей.
Полуостров Песчаный расположен всего в 15 километрах по морю от Владивостока, и он окружен с трех сторон водой и покрыт лиственными лесами. «Эти условия идеально подходят для экотуризма. Мы планируем опираться на опыт Камчатки в развитии глэмпингов и перенести эту модель на Песчаный», — отметил Сунь Цэнь.
Одним из ключевых элементов проекта станет создание протяженных пляжных зон, которые есть на Пхукете. Однако сегодня на полуострове их крайне мало, поэтому китайские предприниматели готовы завезти морской песок для формирования искусственных пляжей длиной в несколько километров.
Кроме того, концепция предполагает развитие «ночной экономики». В частности, речь идет о вечерних морских прогулках, культурных событиях и организации международного фестиваля морских фейерверков. «Это будет не только зрелищное событие, но и важный шаг для продвижения Владивостока. Фестиваль усилит культурный обмен, стимулирует экономику и укрепит имидж города», — пояснил представитель института.
Еще одна часть проекта — интеграция полуострова в морские маршруты. В планах организация коротких прогулочных туров из акватории Золотого Рога, включение Песчаного в круизные маршруты Владивосток — Юго-Восточная Азия, а также в «Северо-Восточное азиатское кольцо».
По замыслу разработчиков, полуостров должен стать частью транспортных, культурных и торговых «ворот» Владивостока. Конечная цель — создать на Песчаном международный туристический хаб, который объединит привлекательность курорта с сохранением экологического баланса.
Напомним, что полуостров Песчаный входит во Владивостокский городской округ, там расположено село Береговое. Судя по расписанию паромов, добраться до туда можно на теплоходе пять раз в неделю. Время в пути составит почти полтора часа.