«Картошку» и другие сладости из России запретили продавать в Беларуси

Госстандарт Беларуси занес в Реестр опасной продукции сладости некоторых производителей, в том числе пирожные «Картошка».
Сообщается, что в пирожные «Картошка», которые произведены российским ООО «Лима» не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности: «при производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка — консервант сорбат калия Е202 в количестве 2,90 г/кг с превышением максимального допустимого уровня в продукции 2 г/кг (превышено в 1,45 раза)».
Кроме того, запрет введен и на российский «Меренговый рулет вишня КАС» ИП Кеворков А. С. В частности, обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант бензойная кислота (Е210) в количестве 0,25 г/кг. В маркировке продукции отсутствует предупреждающая надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
В Реестр опасной продукции попало и еще одно изделие этого производителя — «Арбузные дольки-КАС». Сообщается, что результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант бензоат натрия Е211 в количестве 0,29 г/кг.
Ранее мы писали, что Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги.
Еще синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в четверг 21 августа.