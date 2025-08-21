В Екатеринбурге построили здание администрации Академического района

«Ранее администрация района работала буквально в двух строительных вагончиках. Безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы она и вспомогательные подразделения получили достойные рабочие места», — отметил на открытии господин Орлов. Он подчеркнул, что это впервые в новейшей истории России формируется полноценный административный район со всей необходимой инфраструктурой. Так, 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. «Прорабатываются вопросы размещения в Академическом районе и прокуратуры, и СКР, и МВД», — добавил мэр.