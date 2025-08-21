Ричмонд
В Екатеринбурге построили здание администрации Академического района

Церемония открытия здания администрации Академического района прошла в Екатеринбурге. В ней приняли участие мэр Алексей Орлов, первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий, депутаты гордумы.

Трехэтажное здание районной администрации выполнено в форме полуциркульной дуги. На нем установлены башня с часами и шпиль. Общая площадь объекта составила 3,8 тыс. кв. м. Строительство началось в марте 2024 года.

«Ранее администрация района работала буквально в двух строительных вагончиках. Безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы она и вспомогательные подразделения получили достойные рабочие места», — отметил на открытии господин Орлов. Он подчеркнул, что это впервые в новейшей истории России формируется полноценный административный район со всей необходимой инфраструктурой. Так, 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. «Прорабатываются вопросы размещения в Академическом районе и прокуратуры, и СКР, и МВД», — добавил мэр.

Академический стал восьмым административным районом Екатеринбурга с 1 октября 2021 года. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. Возглавил районную администрацию Николай Смирнягин.