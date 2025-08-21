В Екатеринбурге нашли опасные точки общепита

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора проверили точки общепита на предмет соблюдения законодательства и нашли грубые нарушения в двух пунктах общественного питания. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Как выяснилось, предприниматели по фамилиям Бабаев и Махсумзода продавали клиентам потенциально опасную еду, так как их закусочные не зарегистрированы в ФГИС «Меркурий», поэтому на продукты нет сопроводительных ветеринарных документов.
— Это вызывает сомнение в качестве и безопасности продуктов питания, — уточнили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.
Владельцам бизнеса направили административные протоколы.