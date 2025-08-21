В Екатеринбурге нашли опасные точки общепита

Как выяснилось, предприниматели по фамилиям Бабаев и Махсумзода продавали клиентам потенциально опасную еду, так как их закусочные не зарегистрированы в ФГИС «Меркурий», поэтому на продукты нет сопроводительных ветеринарных документов.