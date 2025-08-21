Ричмонд
В Екатеринбурге нашли опасные точки общепита

У предпринимателей не было нужных документов на продукцию.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора проверили точки общепита на предмет соблюдения законодательства и нашли грубые нарушения в двух пунктах общественного питания. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Как выяснилось, предприниматели по фамилиям Бабаев и Махсумзода продавали клиентам потенциально опасную еду, так как их закусочные не зарегистрированы в ФГИС «Меркурий», поэтому на продукты нет сопроводительных ветеринарных документов.

— Это вызывает сомнение в качестве и безопасности продуктов питания, — уточнили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Владельцам бизнеса направили административные протоколы.