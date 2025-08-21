Ричмонд
Министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году

Министр экономики Чеботарь сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Выполнение в Беларуси ряда программ позволит обеспечить в 2026 году рост реальных доходов населения на 4,8%, сообщает Минэкономики.

20 августа министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь рассказал на заседании правительства о прогнозе социально-экономического развития страны на 2026 год.

Рост ВВП запланирован на уровне 2,8%, инвестиций — на 3,1%, экспорта — на 3,7%.

«Такая динамика будет обеспечена как за счет реального сектора, так и реализации потенциала сферы услуг, в первую очередь, туризма и IT», — сказал министр.

Юрий Чеботарь проинформировал, что «приоритетными направлениями инвестиций остаются строительство жилья, в том числе арендного, развитие социальной и транспортной инфраструктуры».

Сообщается, что выполнение производственной, инвестиционной и экспортной программ позволит обеспечить в 2026 году рост реальных доходов населения на 4,8%.

