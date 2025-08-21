Ричмонд
Популярная волгоградская маршрутка поднимает цены на проезд

1 сентября неприятный сюрприз ожидает волгоградцев, которые пользуются маршрутным такси № 174. С первого дня осени им придется платить за проезд на 20−30 рублей больше в зависимости от дальности поездки. Об этом пассажиров уведомил перевозчик объявлениями в салоне микроавтобусов.

Маршрутка № 174, напомним, курсирует от поселка Песчанка в Среднеахтубинском районе до ТРЦ «Акварель» в Волгограде. С 1 сентября стоимость проезда на этом виде общественного транспорта по областному центру вырастет до 40 рублей вместо сегодняшних 35. За проезд в границах города Краснослободска придется заплатить 35 рублей, за маршрут х. Бобры — Краснослободск — Песчанка — уже 50 рублей. В 80 рублей обойдется проезд по направлению Песчанка — ул. Елецкая в Волгограде. И больше всего подорожает проезд от Песчанки до ТРЦ «Акварель» — до 100 рублей. Сейчас проезд от одной конечной остановки до другой обходится пассажирам в 70 рублей.

Свое решение перевозчик объясняет тем, что подорожали ГСМ и ремонт транспортных средств.