В ЦБ рассказали, когда жилье в России станет доступнее

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете» рассказал, что покупка жилья станет доступнее для россиян при достижении низкой инфляции и росте доходов людей быстрее цен на недвижимость.

Как заметил собеседник издания, высокие цены на жилье являются еще одной причиной, почему необходима низкая инфляция, которая будет проявляться, в частности, в ценах на продукцию производителей стройматериалов и строителей. Ганган утверждает, что если повышение доходов граждан будет опережать рост стоимости недвижимости, то жилье будет становиться доступнее.

Директор департамента ЦБ обратил внимание на то, что по мере снижения инфляции и ключевой ставки также будут улучшаться условия рыночной ипотеки.

Собеседник издания напомнил, что, когда в период с 2017 по 2019 год инфляция была близка к цели в 4%, ставки по ипотеке без всяких льготных программ варьировались от 8 до 9%, однако ажиотажа среди покупателей недвижимости не наблюдалось, и цены на жилье показывали умеренный рост.

