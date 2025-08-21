В ЦБ рассказали, когда жилье в России станет доступнее

Собеседник издания напомнил, что, когда в период с 2017 по 2019 год инфляция была близка к цели в 4%, ставки по ипотеке без всяких льготных программ варьировались от 8 до 9%, однако ажиотажа среди покупателей недвижимости не наблюдалось, и цены на жилье показывали умеренный рост.