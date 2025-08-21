В Уфе приостановили работу ресторана MusicHаll27

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя по результатам проверки требований пожарной безопасности в нежилых помещениях музыкального ресторана MusiсНаll27.
По данным пресс-службы инстанции, 20 августа ИП признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»), за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности в помещении ресторана. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 20 суток.
Постановление в законную силу пока не вступило.