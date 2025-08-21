Нацбанк Беларуси ограничил выплаты бонусов и зарплат руководителям банков

Так, ранее ограничение общей суммы бонусов 5% прибыли банка после выплаты всех налогов и обязательных платежей и 12 окладами на одного руководителя применялось только для банков, в уставном фонде которых доля государства составляет более 50%. А теперь это условие обязательно для всех.