Нацбанк Беларуси ограничил выплаты бонусов и зарплат руководителям банков

Национальный банк Беларуси принял 6 августа постановление № 226, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Речь, в частности, идет о вознаграждениях банковских топ-менеджеров.
Так, ранее ограничение общей суммы бонусов 5% прибыли банка после выплаты всех налогов и обязательных платежей и 12 окладами на одного руководителя применялось только для банков, в уставном фонде которых доля государства составляет более 50%. А теперь это условие обязательно для всех.
Отметим, что допускается увеличение годового бонуса руководителям частных банков и банков с долей государства до 50% еще на три месячных оклада за выполнение показателей, установленных общим собранием или советом директоров.
В одном из пунктов также говорится: «Руководитель банка и его заместитель не могут получать выплаты по гражданско-правовым договорам от учредителей, акционеров, бенефициарных владельцев и иных владельцев, аффилированных лиц банка».
