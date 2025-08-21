Россия приостановила одного важного продукта питания из Грузии

В июле 2025 года Россия полностью прекратила закупки картофеля у Грузии, завершив девятимесячный период непрерывного импорта. Об этом свидетельствуют данные грузинской статистической службы, проанализированные РИА Новости.
Регулярные поставки начались в октябре 2024 года, пик пришёлся на апрель текущего года. Однако затем спрос стал снижаться, и в июле экспорт картофеля из Грузии в Россию не фиксировался.
Сократился и ввоз китайского картофеля: в июле его поставки составили 6,9 млн долларов, что в 1,8 раза меньше июньских объёмов, отмечало ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Эксперты связывают падение импорта с началом массового сбора урожая в России. По данным Минсельхоза, к середине июля сбор раннего картофеля вырос на 36% по сравнению с прошлым годом и достиг 240 тысяч тонн.
