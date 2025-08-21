РФ в июле прекратила импортировать картофель из Грузии

Российская Федерация в июле полностью прекратила импорт картофеля из Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальной статистической службы Грузии.
Постоянные закупки сельскохозяйственной культуры продолжались в течение девяти месяцев, начиная с октября прошлого года. Максимальные объемы импорта были зафиксированы в апреле, после чего началось их постепенное снижение.
Параллельно в июле было зафиксировано резкое сокращение ввоза картофеля из Китая. Объем закупок упал в 1,8 раза по сравнению с июнем.
Сокращение импорта может быть связано с ожиданиями высокого урожая внутри страны. По данным Министерства сельского хозяйства России, на середину июля сбор раннего картофеля в стране достиг 240 тысяч тонн. Этот показатель на 36% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Прежде российские ученые разработали инновационную технологию размножения семенного картофеля. Разработанный метод позволяет получать посадочный материал ценных сортов в домашних условиях без использования дорогостоящего оборудования.