РФ в июле прекратила импортировать картофель из Грузии

Сокращение импорта может быть связано с ожиданиями высокого урожая внутри страны. По данным Министерства сельского хозяйства России, на середину июля сбор раннего картофеля в стране достиг 240 тысяч тонн. Этот показатель на 36% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.