Проблемы с мобильным интернетом парализовали работу такси на Кубани

На Кубани стоимость поездок на такси в периоды ограничения мобильного интернета может увеличиваться в три раза. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителей отрасли, передает ИА KrasnodarMedia.
Причиной роста цен стал резкий дисбаланс между спросом и предложением. Из-за проблем с подключением водители не могут принимать заказы от агрегаторов, а пользователи реже находят свободное такси.
— Дисбаланс спроса и предложения в этот момент сильно уходит в сторону спроса. Пользователи пытаются вызвать такси или через Wi-Fi, или по-старинке, по номеру телефона. В этот момент цена на поездку может вырасти в 3 раза, — объяснил представитель общественного совета по развитию такси в городе Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников,
Он отметил, что сильнее всего ограничения сказываются на Краснодаре. Некоторые водители пытались адаптироваться, используя точки с публичным Wi-Fi или переключаясь на 2G-интернет.
Напомним, что ранее в аэропорту Сочи пассажирам рекомендуют пользоваться только официальными службами такси. Это позволит избежать завышенных цен и проблем с безопасностью.