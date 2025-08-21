Проблемы с мобильным интернетом парализовали работу такси на Кубани

— Дисбаланс спроса и предложения в этот момент сильно уходит в сторону спроса. Пользователи пытаются вызвать такси или через Wi-Fi, или по-старинке, по номеру телефона. В этот момент цена на поездку может вырасти в 3 раза, — объяснил представитель общественного совета по развитию такси в городе Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников,