Демешин: «Нельзя потерять ни одного механика или токаря»

Сегодня Хабаровский судостроительный завод выступает одним из ключевых предприятий Хабаровского края. Чтобы спасти его от неминуемой «гибели», — к сожалению, Объединенная судостроительная корпорация оказалась не в состоянии реализовать потенциал имеющегося в распоряжении актива, — губернатор Дмитрий Демешин принял нетривиальное решение: забрать завод в собственность региона.
Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Вопрос о дальнейшей судьбе предприятия Дмитрий Демешин поднял на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Договоренность была достигнута, в ближайшие дни появится соответствующее поручение.
Решение о смене собственника завода обусловлено, в первую очередь, необходимостью отстоять и защитить интересы людей, которые там работают. За годы на предприятии накопилось много проблем, требующих вдумчивого вмешательства. И ради жителей края губернатор готов взять на себя эту ответственность и буквально в ручном режиме выводить производство из кризиса и спасать завод от закрытия.
— Сохранить предприятие, его трудовой коллектив, производственные мощности и реализуемые технологии — это наша приоритетная задача на сегодняшний день. Мы не можем позволить себе выгнать людей на улицу и потерять завод, — сказал Дмитрий Демешин.
Контроль за процессом передачи предприятия из собственности ОСК в краевую губернатор возложил на первого зампреда правительства региона Сергея Абрамова. Помимо прочего, он обязан соблюсти интересы сотрудников завода при переводе, обеспечить выплату всех накопившихся долгов по заработной плате.
— Нельзя потерять ни одного специалиста — будто то проектировщик, конструктор, технолог, механик, слесарь или токарь. Предприятие сможет оставаться на плаву и наращивать производственные мощности только при условии поступления и выполнения крупных заказов, поэтому уже сейчас мы ведем переговоры с Тихоокеанским флотом, чтобы обозначить перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры для речных маршрутов по Амуру.