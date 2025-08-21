Демешин: «Нельзя потерять ни одного механика или токаря»

— Нельзя потерять ни одного специалиста — будто то проектировщик, конструктор, технолог, механик, слесарь или токарь. Предприятие сможет оставаться на плаву и наращивать производственные мощности только при условии поступления и выполнения крупных заказов, поэтому уже сейчас мы ведем переговоры с Тихоокеанским флотом, чтобы обозначить перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры для речных маршрутов по Амуру.