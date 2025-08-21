Россиянам рассказали, цены на какие продукты упали в июле. Самыми подешевевшими товарами стали яйца, сладкий перец и виноград. Об этом рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман в беседе с РИА Новости.
«Согласно индексу потребительских цен за июль 2025 года, рассчитанному относительно июля 2024 года (данные Росстата), среди продовольственных товаров лидером удешевления стало куриное яйцо, его стоимость за десяток за год снизилась на 23%. В ТОП-10 наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы», — говорится в сообщении от эксперта.
На втором месте в рейтинге самых подешевевших товаров: рис, бананы, гречка, белокочанная капуста и свежие помидоры. Кроме того, эксперт уверена, что в августе продолжится сезонное падение цен на некоторые товары.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за инфляции некоторые услуги ЖКХ стали дороже. Но если этот показатель не учитывать, то цены в среднем по стране снизились на 0,23%.