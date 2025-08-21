Россиянам рассказали, цены на какие продукты упали в июле

«Согласно индексу потребительских цен за июль 2025 года, рассчитанному относительно июля 2024 года (данные Росстата), среди продовольственных товаров лидером удешевления стало куриное яйцо, его стоимость за десяток за год снизилась на 23%. В ТОП-10 наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы», — говорится в сообщении от эксперта.