Uzbekistan Airways опровергла информацию о взломе и утечке данных

В самой авиакомпании официально прокомментировали эти слухи. В Uzbekistan Airways заявили, что на данный момент не зафиксировано ни одного подтверждённого инцидента, связанного с несанкционированным доступом к информационным системам или компрометацией персональных данных пассажиров и сотрудников. Вся IT-инфраструктура компании продолжает функционировать в штатном режиме.