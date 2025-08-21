Uzbekistan Airways опровергла информацию о взломе и утечке данных

Новость вызвала большой резонанс и беспокойство среди клиентов компании.
В самой авиакомпании официально прокомментировали эти слухи. В Uzbekistan Airways заявили, что на данный момент не зафиксировано ни одного подтверждённого инцидента, связанного с несанкционированным доступом к информационным системам или компрометацией персональных данных пассажиров и сотрудников. Вся IT-инфраструктура компании продолжает функционировать в штатном режиме.
Отдельно в сообщении подчёркивается, что примеры, приведённые в ряде публикаций якобы в качестве доказательства утечки, являются недостоверными и не соответствуют действительности. Представленные в материалах данные не имеют отношения к информационным системам Uzbekistan Airways и, по предварительной оценке специалистов, могли быть искусственно сгенерированы или отредактированы с целью создать ложное впечатление о наличии инцидента.
Тем не менее, несмотря на отсутствие признаков взлома и утечки данных, в компании отреагировали на информационный повод в рамках действующих протоколов реагирования на киберугрозы — была инициирована служебная проверка. Её результаты будут использованы для дополнительной оценки и повышения уровня защищённости информационной инфраструктуры.