Монополии диктуют цены: электричество в Казахстане дорожает быстрее доходов

Средняя цена закупа у Единого закупщика в 2024 году достигла 18,5 тенге за кВтч, увеличившись за год с 15 до 20,51 тенге. При этом крупные промышленные группы вывели из его системы 27 млрд кВтч (24% выработки), обеспечивая себя дешёвой энергией по 9 тенге за кВтч. Разницу вынуждены оплачивать остальные потребители.