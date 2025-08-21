Россельхознадзор запретил ввоз 4 тонн голубики и земляники из Беларуси

В Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям сообщили, что 16 августа в Беларусь было возвращено две партии ягодной продукции весом более 4,1 тонны.
Сообщается, что «у перевозчиков отсутствовали фитосанитарные сертификаты на 800 кг голубики и около 700 кг земляники».
«Таким образом, около 1,5 т ягод перевозились без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность в фитосанитарном отношении», — говорится в сообщении.
В результате принято решение о возврате всей продукции в Беларусь, а виновные привлечены к административной ответственности.
