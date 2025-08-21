Призрак морских круизов снова бродит по Владивостоку — теперь туристов будут возить на лайнере, но это не точно

Отметим, что на сегодняшний день в стране довольно много предложений на речные круизы, в особенности по Золотому кольцу. Также есть морские круизы, которые стартуют из Сочи на лайнере Astoria Grande и проходят по Черному и Средиземному морям. Стоимость круиза начинается от 70 тысяч рублей за 5 дней и 4 ночи по Черному морю с заходом только в Турцию. Если маршрут включает греческие острова (11 дней/10 ночей), то его стоимость начинается от 170 тысяч рублей. По мнению опрошенных DEITA.RU экспертов, стоимость владивостокских в озвученном выше формате круизов едва ли будет ниже тех же 170 тысяч на человека.