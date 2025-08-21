В Новосибирске на торги выставили помещения бывших муниципальных аптек

Самый дорогой объект — аптека на улице Кропоткина. Её стартовая цена составляет 36,4 миллиона рублей. Помещение на улице Крылова оценили в 30,2 миллиона, а здание на улице Титова — в 27,6 миллиона. Самый бюджетный лот — помещение на проспекте Дзержинского, его цена 7,1 миллиона.