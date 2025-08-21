Добыча газа в Узбекистане продолжает лететь вниз

За год в республике упало производство газового конденсата с 725,7 тыс. до 668 тыс. тонн. Нефтедобыча упала почти на 11%, до 378,8 тыс. тонн.
Вместе с падением добычи голубого топлива Узбекистан увеличил его поставки зарубежным покупателям. За год экспорт вырос на 38,2%, до $438,6 млн.
При этом республика уменьшила закупки газа. Импорт на 1 августа нынешнего года составил $734 млн. При этом выросли поставки угля и кокса на 9,2%, до $104,8 млн. Всего за семь месяцев наша страна приобрела за рубежом топлива и смазочных масел на $2 млрд, экспортировала на $876,2 млн.