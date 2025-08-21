Строительство Чусовского моста в Прикамье подорожало еще на 3,1 млрд рублей: причина

В декабре 2022 года был открыт новый мост, после чего старый закрыли на реконструкцию. Вице-премьер Прикамья Андрей Алякринский тогда анонсировал, что эти работы завершат к весне 2024 года, но данные сроки были сорваны. Сейчас работы на объекте ведет «Мостоотряд № 123». Если старый мост откроют в 2027 году, общий срок реализации проекта составит 10 лет.