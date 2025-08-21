Строительство Чусовского моста в Прикамье подорожало еще на 3,1 млрд рублей: причина

«Предлагается увеличить объем средств в 2027 году на 3,1 млрд рублей на строительство мостового перехода через реку Чусовую», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
Такое удорожание связано с корректировкой проектно-сметной документации в части технических решений с учетом продления срока до 10 июля 2027 года.
Как ранее писал «ФедералПресс», по данным краевого минтранса, завершить строительство моста через Чусовую планируется летом 2027 года. Сейчас на объекте идут строительные работы, включая устройство дорожного полотна, тротуаров и пешеходного перехода. Подрядчик также занимается прокладкой подземных коммуникаций.
При этом в сентябре 2024 года власти озвучивали другой срок окончания работ: лето 2026 года. Тогда же сообщалось об увеличении стоимости проекта на 3,5 млрд рублей из-за подорожания стройматериалов.
Реконструкция Чусовского моста началась в 2017 году с заключения концессионного соглашения с «Пермской концессионной компанией». Оно предусматривало строительство моста-дублера с последующим ремонтом существующего моста, построенного в 1998 году. Генеральным подрядчиком выступало АО «Стройтрансгаз», но сроки завершения проекта неоднократно переносились.
В декабре 2022 года был открыт новый мост, после чего старый закрыли на реконструкцию. Вице-премьер Прикамья Андрей Алякринский тогда анонсировал, что эти работы завершат к весне 2024 года, но данные сроки были сорваны. Сейчас работы на объекте ведет «Мостоотряд № 123». Если старый мост откроют в 2027 году, общий срок реализации проекта составит 10 лет.